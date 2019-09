Stupinigi, appuntamento per i futuri sposi alla Palazzina di Caccia

L’expo per i futuri sposi che vogliono organizzare un matrimonio da sogno. Un parterre di circa 100 professionisti del wedding piemontese presenterà le novità 2020 del settore e sapranno consigliare sui servizi e prodotti per realizzare nozze indimenticabili. All’interno delle reali Citroniere sabaude nella romantica Palazzina di Caccia di Stupinigi, alle porte di Torino, gli spazi espositivi ospiteranno attività riconosciute ed esperte di fotografia e video, abiti sposa e sposo, allestimenti floreali, musica, auto di lusso e d’epoca, partecipazioni e bomboniere, gioielli, location, catering, ristoranti, wedding planner, estetica e home design. Tante le iniziative della fiera per coinvolgere e rendere protagonisti la coppia di sposi.

Il white carpet Sposi In ospiterà il bridal fashion più innovativo, romantico e rock dell’anno! Un tripudio di emozioni per scoprire l’outfit perfetto per il grande giorno, nelle sfilate delle collezioni wedding più trendy ed eleganti per lui e per lei, con un occhio di riguardo anche al dress code degli invitati alla cerimonia. Non vi resta che farvi travolgere, nella presentazione di Deebeewedding Events, delle collezioni personali ricche degli abiti esclusivi della collezione di MONTELEONE SPOSI e degli eleganti modelli abito lui di CARLO LOVAGLIO SPOSO. SPOSI IN non è solo esposizione fieristica, diversi sono i momenti di interazione attraverso WORKSHOP che aiutano a conoscere ogni segreto per rendere speciale il proprio matrimonio. Interessante sarà infatti il workshop Beauty tenuto dalla professionista Alessandra Benamati di Bea Estetica che svelerà le novità del make up e acconciatura della sposa e invitati 2020 . Per rendere più affiatata la coppia sarà divertente partecipare al Whorkshop “My Cocktail Experience” by MSZ Lab che farà sperimentare l’arte della miscelazione e realizzare il proprio cocktail sotto la guida di professionisti qualificati. Ma le fantastiche sorprese non mancano! Generosi gli espositori che hanno deciso di offrire bellissimi OMAGGI alle coppie più fortunate che visiteranno la fiera. Cominciamo con una cena romantica offerta da Gruppo Spes, 10 ingressi omaggio per la coppia per la visita della meravigliosa Palazzina, due abiti sposo in regalo by White Spose Torino , una consulenza gratuita per la perfetta organizzazione del matrimonio da parte di DeabeeWedding, l’emozione del test driver sulla Fiat 500 d’epoca by Club Scuderie Reali, un gioioso centrotavola di palloncini creato da Tana di White, un importante pacchetto Beauty per farsi coccolare da Bea Estetica, un prezioso in regalo dalle Gioiellerie Fornero, un bouquet sposa da Carla Capricci, uno smartphone per premiare il colpo di fulmine più wow da Radio Energy e una bellissima auto lusso in noleggio per il giorno del matrimonio offerta da Classic Cars, servizio di Wedding Corner Coffe by La Alpina Torrefazione e l’ultima edizione on line di Sposi Magazine in omaggio per tutti i registrati alla fiera. Imperdibile sarà l’evento clou della manifestazione. Nel meraviglioso cortile d’onore della Palazzina di Caccia sabato 21 settembre la Wedding White Night vi aspetta con un Aperidinner , sulle scalinate una incantevole sfilata abiti nuziali e cerimonia, live set e dj set, in collaborazione con MSZ Lab. Tutti rigorosamente con dress code bianco e pronti a conquistare l’omaggio prezioso di DIECICENTO JEWELS per lui e per lei, prodotti con la creatività orafa artigianale che li contraddistingue. Vi aspettiamo all’evento wedding più esclusivo dell’anno, presentato da Luca e Max di poltronissima, per incoronare l’amore nella incantevole residenza reale.