Tav, completati i primi 9 km del tunnel di base: la fresa Federica abbatte la roccia a La Praz (FOTO e VIDEO)

Riflettori puntati sulla montagna, musica a palla e un lungo applauso. Federica abbatte la roccia e il primo pezzo di Tav è realtà: è stata completata questa mattina la prima parte del tunnel di base della Torino-Lione.

Nove i chilometri scavati da “Federica”, la fresa che davanti al neo ministro dei trasporti francese Jean-Baptiste Djebbari e a Hubert du Mesnil e Mario Virano, presidente e direttore generale di Telt, ha abbattuto l’ultimo diaframma e conseguito il primo grande risultato della grande e discussa opera.



Federica ha fatto capolino attorno alle 11.40. Dalla fresa sono scesi operai francesi e italiani insieme, accompagnati dalla bandiera Italiana, francese ed europea. In una sala in superficie, parlamentari, politici, operai e tecnici hanno assistito al completamento del primo tratto di opera, i 9 km iniziali dei 115 previsti per questo pezzo del lunghissimo corridoio mediterraneo.



E’ da qui, dal tunnel d base, che passeranno i treni tra Francia e Italia. Mentre nel nostro paese è tutto ancora fermo, i cugini festeggiano il grande traguardo. I lavori sono iniziati nell’estate del 2016, la talpa è partita da Saint-Martin-la-Porte ed è arrivata a La Pratz oggi. Ora verrà smontata. Si tratta di una tappa decisamente importante nella storia della Torino-Lione: dopo mille polemiche e rallentamenti burocratici, il primo tratto del tunnel adibito al trasporto di merci e passeggeri è realtà.



Al cantiere hanno partecipato 450 lavoratori, che hanno scavato 24 ore su 24, 7 giorni su 7: si tratta per il 70% di operai e tecnici provenienti dalla regione Auvergne-Rhone-Alpes. I lavori per la grande opera sono arrivati ora al 18% e proseguono senza sosta. Nei prossimi mesi verranno attivate altre sette frese, in seguito all’assegnazione delle gare d’appalto di altri quattro lotti.

Quattro, al momento, i cantieri attivi: Saint-Martin-La Porte, Saint-Jean-de-Maurienne. 23 settembre 2019, una data storica per la Torino-Lione: il Tav, oggi, è davvero realtà.