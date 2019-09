Mirafiori Nord, parte la raccolta fondi per la Cascina Roccafranca

Sabato 28 settembre parte “donaXcascina”, campagna di fundraising pensata per finanziare gli interventi di rinnovo degli spazi comuni di Cascina Roccafranca, la Casa del Quartiere di Mirafiori Nord.

Cos’è “donaXcascina”

Cascina Roccafranca è nata nel 2007 e negli anni sono stati circa 2 milioni i passaggi di persone che hanno partecipato ad eventi, corsi, attività e progetti culturali e sociali.

Come tutte le “case” molto vissute ora ha bisogno di qualche lavoro di restyling: dalla ristrutturazione dei bagni all’acquisto di tavoli e sedie, dalla tinteggiatura degli spazi alla realizzazione di nuovi pannelli informativi e al rinnovo della strumentazione tecnica utile per gli eventi e le attività, solo per citare gli interventi più urgenti.

L’obiettivo della campagna è quello di raccogliere circa 22mila euro in “Stile Cascina Roccafranca”, coinvolgendo le associazioni e le realtà del territorio che quotidianamente vivono e animano questo spazio, nel “prendersi cura” di un bene comune che negli anni è diventato il cuore pulsante del quartiere.

In quest’ottica ogni donazione non sarà solo un aiuto per Cascina, ma un concreto investimento per la comunità.

Festa di inaugurazione della raccolta fondi sabato 28 settembre, a partire dalle 19 nel cortile di Cascina Roccafranca: cena condivisa (ognuno porta qualcosa, compresi piatti, bicchieri e posate, possibilmente riciclabili), giochi di animazione e concerto finale gestiti da associazioni che collaborano con il centro culturale.

La festa è aperta a tutti e si terrà anche in caso di maltempo (eventualmente nei locali al coperto).





Come donare

Dal 28 settembre all’8 dicembre:

- in contanti, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 18 presso i nostri uffici in via Rubino 45

- tramite bonifico bancario IBAN IT97R 05018 01000 000011190477, causale “donazione liberale”.

Sarà possibile donare anche durante la festa del 28 settembre e in occasione di alcuni eventi serali di Cascina.

Cascina Roccafranca è un centro civico all’avanguardia, un’esperienza tra le più innovative e funzionali non solo a Torino, ma in Italia, spesso studiato e visitato. Uno spazio pensato per rendere protagonisti i cittadini, puntando sulla partecipazione e l'accoglienza. Risponde a bisogni ed interessi di diverse fasce di età, offrendo sia semplici occasioni per passare il tempo libero che concrete opportunità per partecipare attivamente alla ricostruzione del tessuto sociale che spesso la dimensione cittadina tende a sfaldare.

Uno spazio in cui le intelligenze, le potenzialità e le competenze di un territorio si esprimono e si rivelano risorse preziose da accogliere, per dar vita a nuove relazioni, riscoprire il piacere di condividere con gli altri idee e progetti e di sentirsi parte attiva della comunità.

La Cascina fa parte della Rete delle Case del Quartiere, 8 spazi pubblici gestiti da associazioni del territorio in collaborazione con le Istituzioni, il Comune, le Circoscrizioni e finanziatori esterni tra cui Compagnia di San Paolo.

Nel 2018 in Cascina Roccafranca oltre 166.000 sono i passaggi stimati, circa 3.500 alla settimana.

Le persone iscritte a corsi, laboratori, attività educative sono state 3.158 di tutte le fasce d’età.

160 sono i volontari di cui 30 sono le persone che ogni settimana supportano l’accoglienza, la manutenzione e cura del verde e della struttura: i volti che tutti quanti conosciamo.