Asfalto nuovo su Via Cigna

Via Cigna ha finalmente avuto il tanto atteso intervento di rifacimento del manto stradale.

La riasfaltatura parziale della strada, durata circa una settimana, ha interessato il tratto compreso tra il Rondò della Forca e Lungo Dora Agrigento e si è andata ad aggiungere a quella altrettanto attesa di Corso Ciriè.

Una buona notizia per chi, per raggiungere Torino nord, aveva quotidianamente a che fare con continui sobbalzi: “L'intervento - spiega il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri – si è reso necessario per risolvere una situazione non più gestibile, su una strada piena di buche e fessure in ogni punto".

"I lavori sono stati fatti soltanto nei punti più critici ma hanno comunque riguardato i 4/5 della via”.