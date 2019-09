Coldiretti: «La vera svolta green cominci da più frutta nei succhi»

«Mettere più frutta italiana nei succhi per far tornare conveniente piantare alberi nel nostro Paese sarebbe la vera svolta green che aiuta l’ambiente, la salute, l’economia e l’occupazione Made in Italy. Una svolta che aiuterebbe anche a risollevare il settore frutticolo dove spesso i ricavi non coprono le spese cui devono fare fronte gli imprenditori frutticoli».

Fabrizio Galliati, presidente Coldiretti Torino, parla così, anche per rigettare l’ipotesi di tassare il gasolio agricolo, unico carburante utilizzabile al momento per i trattori. Colpirlo non porterebbe alcun beneficio immediato in termini di utilizzo di energie alternative. Determinerebbe solo aumento dei costi e perdita di competitività al sistema italiano rispetto ai concorrenti degli altri Paesi Europei che non hanno lo stesso inutile balzello».

Michele Mellano, direttore Coldiretti Torino, aggiunge: «Si continua a tollerare la presenza nelle bevande analcoliche di appena il 12 per cento di frutta, senza neanche l’obbligo di indicarne la provenienza. Un inganno per i consumatori. Un danno per i produttori. Sono anche queste le ragioni della progressiva scomparsa dei frutteti in Italia, così come in Piemonte. Frutteti che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del clima e nell’assorbimento di polveri e gas a effetto serra, mentre sull’ambiente pesa l’impatto negativo di succhi che arrivano dall’estero, spesso spacciati come Made in Italy, dopo lunghi trasporti, effettuati con mezzi a gasolio, inquinanti.