Colpo da 10 mila euro in un negozio di intimo a Nichelino

Un colpo da 10 mila euro, quello messo a segno in un negozio di intimo a Nichelino.

Una banda di ladri, particolarmente attrezzata, è entrata nell'attività commerciale in via XXV Aprile, bucando il muro che confina con il vecchio magazzino in disuso di Granato Mobili. Evidentemente sapevano bene come muoversi, perché hanno puntato diretti il magazzino, portando via la merce che doveva essere esposta al pubblico.

Appena accortosi del fatto, il titolare si è subito rivolto ai carabinieri, che adesso stanno indagando per provare a risalire a indizi utili per smascherare la banda.