I vigli del fuoco del Comando di Torino da mezzogiorno di oggi, lunedì 30 settembre, stanno intervenendo in via Santa Chiara a Susa, per l'incendio di un tetto.

Le squadre 41 Grugliasco, i volontari di Borgone oltre ad autobotte e autoscala della centrale, impegnate a fronteggiare le fiamme scaturite nel sottotetto di una abitazione di tre piani.