Viabilità dal 1° al 18 ottobre chiusa al traffico notturno la strada tra Cuceglio e Montalenghe

Per lavori di adeguamento delle protezioni laterali del sovrappasso (cavalcavia 16) sulla sp. 54 di “Cuceglio” al km 28+878 nei Comuni di Cuceglio e Montalenghe è necessaria la sospensione della circolazione lungo la sp. 54 di “Cuceglio” nel tratto compreso tra il km. 6+300 e il km. 6+600 in territorio dei Comuni di Cuceglio e Montalenghe, dalle ore 21 alle ore 5 per il periodo 1-18 ottobre 2019.