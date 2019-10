Il Comune di Cavour avvisa e controlla gli automobilisti indisciplinati

Gli automobilisti che transitano a Cavour non rispettano i cartelli. Un problema sentito soprattutto nel centro storico e il Comune ha lanciato una campagna di sensibilizzazione.

Negli scorsi giorni, il sindaco Sergio Paschetta ha consegnato di persona un avviso negli esercizi commerciali del paese: “È stata un’esperienza edificante, perché ho ascoltato anche le loro proposte e le loro considerazioni e ho trovato grande volontà da parte di tutti per dare una mano a migliorare Cavour”.

La linea dell’avviso è stata concordata con l’associazione commercianti e sarà accompagnata anche da controlli sistematici della polizia municipale, che non si tradurranno immediatamente in multe, perché come spiega il sindaco, l'idea è di fare acquisire agli automobilisti la buona abitudine di rispettare la cartellonistica. Le maggiori infrazioni riguardano i parcheggi in spazi non consentiti e il mancato rispetto del disco orario.

Intanto il sindaco intende anche rispolverare la commissione viabilità, per rimettere mano a un tema caro ai cavouresi. La commissione è un organismo che nello scorso mandato non era stato utilizzato.

“Al suo interno ci sono io, rappresentanti di maggioranza e minoranza e delle associazioni cavouresi – entra nel merito Paschetta – È un buon strumento per valutare le eventuali problematiche e gli interventi da adottare”.