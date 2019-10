Domenica 6 ottobre si corrono le T-Fast 31, 21 e 8: ecco tutte le linee deviate

Domenica 6 Ottobre 2019, organizzate dalla “Team Marathon”, si svolgeranno le manifestazioni podistiche:

“T-FAST 30K – La 30 Km. della Città di Torino”, corsa non competitiva, con partenza alle ore 9.20 nei pressi della Stazione Fermi di Collegno e con arrivo previsto per le ore 13.30 a Torino in piazza Castello

“T-FAST 21K – Mezza maratona della Città di Torino”, corsa competitiva, con partenza da Rivoli corso Francia 24 alle ore 9.45 e con arrivo previsto per le ore 12.45 in piazza Castello

“T-FAST Pink 8Km per #sostienicandiolo, con partenza dal parco della Pellerina (nei pressi di corso Appio Claudio 106) alle ore 10.45 e arrivo in piazza Castello

Maggiori e complete informazioni qui: https://www.teamarathon.it/

Percorso in Torino per le gare :

corso Francia (semicarreggiata lato est), corso Marche (semicarreggiata est), corso Sacco e Vanzetti (semicarreggiata est), corso Regina Margherita (semicarreggiata sud sulle due corsie lato sud), proseguimento su corso Regina Margherita dopo l’immissione da via P. Cossa (carreggiata laterale sud), ingresso al parco della Pellerina all’altezza del civico 371/10, uscita su corso Appio Claudio, corso Lecce (carreggiata laterale ovest), piazza Rivoli (emiciclo nord) nel tratto compreso fra i corsi Lecce e Francia senso opposto di marcia, corso Francia (semicarreggiata sud), piazza Bernini (emiciclo sud est senso di marcia), corso Francia (semicarreggiata sud), piazza Statuto (emiciclo sud-est) nel tratto compreso fra i corsi Francia e Principe Eugenio, corso Principe Eugenio (semicarreggiata sud), Rondò della Forca (emiciclo sud), corso Regina Margherita (carreggiata laterale sud), piazza della Repubblica (emiciclo sud), via Porta Palatina, piazza Cesare Augusto, via della Basilica, piazza San Giovanni, via XX Settembre, (contromano), via P. Micca (semicarreggiata nord), piazza Solferino ( lato ovest, sede del passaggio trasporto pubblico GTT )inversione di marcia, piazza Solferino lato est, via Pietro Micca - semicarreggiata sud; via Bertola (contromano), via XX Settembre, via Pietro Micca; arrivo in piazza Castello.

Le corse si svolgeranno tra le ore 9 circa e le ore 13.45 circa. Il corso Francia sarà, quindi, non percorribile (comprese le uscite tangenziale sul corso) dalle 9 alle 12.50 circa (il tratto di corso Francia da corso Marche verso l’esterno città sarà percorribile dalle 11.40 circa in poi). L’area centrale della città sarà interessata dagli eventi dalle 10.30 alle 13.45 circa e riguarderà la zona piazza Statuto, corso Principe Eugenio, Rondò Forca, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, piazza Cesare Auguro, piazza san Giovanni, piazza Solferino, via Pietro Micca e piazza Castello.

A seguito dello svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, nella mattinata di domenica 6 ottobre, varieranno il servizio le linee 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 c.s.,16 c.d., 17, 19, 27, 29, 32, 33, 36, 36 navetta, 38, 44, 46, 49, 55, 56, 57, 58b, 59, 60, 63, 65, 67, 71, 72, 76, CP1, Dora Express, Venaria Express e Rivoli Express.

· Linea 2. Dalle 10 alle 11.30. Entrambe le direzioni: transita nel sottopasso di piazza Rivoli.

· Linea 4. Dalle 10 alle 13.00. Direzione strada del Drosso: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, via Rossini, via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, via Sacchi, percorso normale. Direzione Falchera: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare, percorso normale.

· Linea 7. Da inizio servizio alle 13.20. Servizio sospeso.

· Linea 9. Dalle 10 alle 12.30. Direzione corso Massimo d'Azeglio: da corso Svizzera deviata in corso Regina Margherita, viale 1° Maggio (Giardini Reali), piazza Castello, via Po, via Accademia Albertina, via Madama Cristina, percorso normale. Direzione piazza Stampalia: da corso Massimo d'Azeglio deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, via Bava, corso San Maurizio, via Rossini, corso Regina Margherita, corso Svizzera, percorso normale.

· Linea 10. Dalle 10 alle 12.30. Direzione via Massari: da corso Vinzaglio deviata in corso Matteotti, ponte Unione Europea, corso Inghilterra, sottopasso di piazza Statuto, corso Principe Oddone, piazza Baldissera, percorso normale. Direzione piazzale Caio Mario: da piazza Baldissera deviata in corso Principe Oddone, sottopasso di piazza Statuto, corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Matteotti, corso Vinzaglio, percorso normale.

· Linea 11. Dalle 10.15 alle 13. Direzione Venaria: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Inghilterra, sottopasso piazza Statuto, corso Principe Oddone, piazza Baldissera, percorso normale. Direzione Torino: da piazza Baldissera deviata in corso Principe Oddone, sottopasso piazza Statuto, corso Inghilterra, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, percorso normale.

· Linea 13. Dalle 9.45 alle 12.45. Servizio sospeso.

· Linea 14. Dalle 10 alle 12.45. Direzione Torino: da corso Re Umberto deviata in corso Vittorio Emanuele II, inversione di marcia all'altezza di via Goito, corso Vittorio Emanuele II (capolinea provvisorio in comune con linea 33 feriale). Direzione Nichelino: dal capolinea provvisorio prosegue per corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, percorso normale.

· Linea 15. Dalle 10 alle 13.00. Direzione Sassi: da corso Re Umberto deviata in corso Stati Uniti, via Sacchi, corso Vittorio Emanuele II, corso Cairoli, via Bonafous, piazza Vittorio Veneto, percorso normale. Direzione via Brissogne: da via Vanchiglia deviata in piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Duca degli Abruzzi, corso Einaudi, percorso normale.

· Linea 16 c.s. Dalle 10.15 alle 12.30. Da corso Massimo d'Azeglio deviata per corso Vittorio Emanuele II, piazza Adriano, via Di Nanni, percorso normale.

· Linea 16 c.d. Dalle 10.15 alle 12.30. Da piazza Adriano deviata in corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo d'Azeglio, percorso normale.

· Linea 17. Dalle 8 alle 10.45. Direzione Rivoli: da viale Echirolles angolo via Roma (Grugliasco) prosegue per viale Echirolles, viale Leon Tron, corso Fratelli Cervi, via Rivalta, corso Allamano, viale Primo Levi, Ospedale di Rivoli (capolinea). Direzione Torino: dall'Ospedale di Rivoli deviata in via Primo Levi, corso Allamano, via Rivalta (Grugliasco), corso Fratelli Cervi, via Leon Tron, viale Echirolles, via Lupo, percorso normale.

· Linea 19. Dalle 10.15 alle 12.45. Direzione corso Bolzano: da corso Giulio Cesare deviata in corso Regina Margherita, corso XI Febbraio, lungo Dora Savona (capolinea provvisorio prima dell'autostazione). Direzione corso Cadore: dal capolinea provvisorio di lungo Dora Savona segue percorso normale.

· Linea 27. Dalle 10 alle 12.45. Direzione via XX Settembre: limitata in corso Regio Parco angolo corso Regina Margherita (capolinea provvisorio). Direzione via Anglesio: dal capolinea provvisorio di corso Regio Parco segue percorso normale.

· Linea 29. Dalle 9.45 alle 13. Direzione piazza Solferino: da corso Potenza deviata in corso Regina Margherita, via Livorno, corso Umbria, corso Principe Oddone (capolinea provvisorio prima di piazza Statuto). Direzione Vallette: da capolinea provvisorio di corso Principe Oddone prosegue per piazza Statuto, via San Donato, percorso normale.

· Linea 32. Dalle 9.45 alle 12. Solo in direzione Torino: da via Pianezza angolo piazza Cirene prosegue per via Pianezza, corso Potenza, corso Regina Margherita, percorso normale.

· Linea 33. Dalle 9.30 alle 11. Effettua servizio nelle tratte: piazza Adua - via De Sanctis e corso Papa Giovanni XXIII (Collegno) - via De Amicis con le seguenti deviazioni di percorso. Tratta piazza Adua - via De Sanctis. Direzione via De Sanctis: da via Vandalino deviata in via De Sanctis, piazza Massaua, corso Francia (capolinea provvisorio angolo piazza Massaua). Direzione piazza Adua: dal capolinea provvisorio di corso Francia prosegue per piazza Massaua, via De Sanctis, largo Luca della Robbia, percorso normale. Tratta Papa Giovanni XXIII (Collegno) - via De Amicis. Direzione via De Amicis: inversione di marcia alla rotatoria di via De Amicis dopo la stazione Fermi della metro, via De Amicis. Direzione corso Papa Giovanni XXIII: da via De Amicis prosegue per corso Pastrengo, percorso normale.

· Linea 36. Dalle 7 alle 9. Direzione Rivoli: da corso Francia deviata in corso Susa, corso Torino, corso Francia (capolinea provvisorio all'altezza di via San Paolo). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di corso Francia segue il percorso normale. Dalle 9 alle 10.45: servizio sospeso.

· Linea 36 navetta. Dalle 7 alle 9.30. Servizio sospeso.

· Linea 38. Dalle 9 alle 10.30. Direzione Collegno: inversione di marcia in corso Fratelli Cervi angolo piazza Papa Giovanni XXIII (Grugliasco), corso Fratelli Cervi (capolinea provvisorio all'altezza di via Michiardi). Direzione Torino: dal capolinea provvisorio di corso Fratelli Cervi segue percorso normale.

· Linea 44. Dalle 9.30 alle 10.15. Effettua servizio nelle tratte: via Don Borio - via Don Caustico angolo via King (Grugliasco) e via Portalupi - corso Togliatti (Collegno). Tratta via Don Borio - via Don Caustico angolo via King (Grugliasco). Direzione via Don Caustico: da via don Caustico deviata in via King, via Galimberti (capolinea provvisorio all'altezza di via King). Direzione via Don Borio: dal capolinea provvisorio di via Galimberti segue percorso normale. Tratta via Portalupi - corso Togliatti: inversione di marcia in corso Togliatti all'altezza di via Provana, corso Togliatti, percorso normale fino in via Portalupi.

· Linea 46. Dalle 10 alle 12.30. Direzione Torino: da corso Principe Oddone angolo corso Regina Margherita prosegue per il sottopasso di piazza Statuto, corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Bolzano (capolinea). Direzione Leinì: in corso Bolzano effettua inversione di marcia all'altezza di piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano, ponte Unione Europea, corso Inghilterra, sottopasso di piazza Statuto, corso Principe Oddone, percorso normale.

· Linea 49. Dalle 10 alle 12.30. Direzione Torino: da corso Principe Oddone angolo corso Regina Margherita prosegue per il sottopasso di piazza Statuto, corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Bolzano (capolinea). Direzione Settimo Torinese: inversione di marcia in corso Bolzano all'altezza di piazza XVIII Dicembre, corso Bolzano, ponte Unione Europea, corso Inghilterra, sottopasso di piazza Statuto, corso Principe Oddone, percorso normale.

· Linea 55. Dalle 10 alle 13. Direzione Torino: da corso Matteotti deviata in corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale. Direzione Grugliasco: da via Po angolo via Rossini deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Re Umberto, corso Matteotti, percorso normale.

· Linea 56. Dalle 10 alle 13. Direzione Torino: da corso Ferrucci deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Po, percorso normale. Direzione Grugliasco: da via Po deviata in via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, piazza Adriano, corso Ferrucci, percorso normale.

· Linea 57. Dalle 10 alle 13. Direzione Torino: limitata in corso Regina Margherita angolo corso XI Febbraio (capolinea provvisorio con la linea 50 festiva). Direzione San Mauro: dal capolinea provvisorio di corso XI Febbraio segue percorso normale.

· Linea 58b. Dalle 10.15 alle 12.30. Direzione via Bertola: da via Sacchi deviata in corso Vittorio Emanuele II (capolinea provvisorio all'altezza di via Arsenale presso il capolinea della linea 12 feriale). Direzione via Grosso: dal capolinea provvisorio di corso Vittorio Emanuele II prosegue per corso Re Umberto, percorso normale.

· Linea 59. Dalle 10 alle 13. Direzione Torino: da corso Svizzera deviata in corso Regina Marghertita, via Livorno, corso Umbria, corso Principe Oddone (capolinea provvisorio all'altezza di piazza Statuto). Direzione Druento: dal capolinea provvisorio di corso Principe Oddone prosegue per piazza Statuto, via San Donato, percorso normale.

· Linea 60. Dalle 10 alle 11.45. Direzione corso Inghilterra: da corso Umbria deviata in corso Principe Oddone, sottopasso di piazza Statuto, corso Inghilterra (capolinea provvisorio all'altezza di via Duchessa Jolanda). Direzione via Paris: dal capolinea provvisorio di corso Inghilterra prosegue per il sottopasso di piazza Statuto, corso Umbria, percorso normale.

· Linea 63. Dalle 10.15 alle 13. Direzione piazza Solferino: da corso Re Umberto deviata in corso Vittorio Emanuele II, inversione di marcia all'altezza di via Goito, corso Vittorio Emanuele II (capolinea provvisorio presso il capolinea della linea 33 feriale). Direzione via Negarville: dal capolinea provvisorio di corso Vittorio Emanuele II prosegue per corso Re Umberto, percorso normale.

· Linea 65. Dalle 10 alle 11.45. Direzione piazza Bernini: da via Asinari di Bernezzo deviata in corso Monte Grappa inversione di marcia all'altezza di via Lessona, corso Monte Grappa, via Carrera. Direzione via Servais: da via Carrera segue percorso normale.

· Linea 67. Dalle 10 alle 13. Direzione Torino: da corso Vittorio Emanuele II angolo corso Re Umberto prosegue per corso Vittorio Emanuele II, corso Inghilterra, sottopasso di piazza Statuto, corso Principe Oddone, corso Umbria, percorso normale. Direzione Moncalieri: da corso Umbria deviata in corso Principe Oddone sottopasso di piazza Statuto, corso Inghilterra, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

· Linea 71. Dalle 10 alle 13. Direzione corso Bolzano: inversione di marcia in corso Monte Grappa all'altezza di via Lessona, corso Monte Grappa (capolinea provvisorio all'altezza di via Servais). Direzione via Farinelli: dal capolinea provvisorio di corso Monte Grappa segua percorso normale.

· Linea 72. Dalle 10 alle 13. Direzione via Bertola: da corso Regina Margherita angolo corso Principe Eugenio prosegue per corso Regina Margherita, corso XI Febbraio (capolinea provvisorio in comune con la linea 50 festiva). Direzione Venaria: dal capolinea provvisorio di corso XI Febbraio prosegue per lungo Dora Savona, corso Giulio Cesare, corso Regina Margherita, percorso normale.

· Linea 76. Dalle 10 alle 11. Direzione Collegno: da via Vandalino deviata in via Riesi (capolinea provvisorio all'altezza di via Vandalino). Direzione Grugliasco: dal capolinea provvisorio di via Riesi segue percorso normale.

· Linea CP1. Dalle 9.30 alle 10.45. Direzione via De Amicis: inversione di marcia in via De Amicis dopo la stazione metro Fermi, via De Amicis. Direzione via Musinè: da via De Amicis prosegue per corso Pastrengo, percorso normale.

· Dora Express. Dalle 10 alle 12.45. Solo in direzione corso Bolzano: da corso Principe Oddone angolo corso Umbria prosegue per il sottopasso di piazza Statuto, corso Inghilterra, ponte Unione Europea, corso Bolzano, inversione di marcia all'altezza di via Ruffini, corso Bolzano (capolinea).

· Venaria Express. Da inizio servizio alle 12.30. Direzione Venaria: da via Po deviata in piazza Castello, viale I° Maggio (Giardini Reali), viale Partigiani, corso San Maurizio, corso Regina Marghertita, corso Umbria, percorso normale. Direzione Torino: da corso Umbria deviata in corso Regina Margherita, corso San Maurizio, viale Partigiani, viale I° Maggio, piazza Castello, via Po, percorso normale.

· Rivoli Express. Dalle 10 alle 11.30. Servizio sospeso. Prima partenza da piazza Castello (direzione Castello di Rivoli) alle ore 12 con fermata in piazza XVIII Dicembre.