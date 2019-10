Gli studenti danno i voti ai professori: sembra un film (e lo è), ma presto sarà anche una app del Politecnico

Una app che permetta agli studenti di dare un voto ai professori, un po' come si fa con i servizi e altre faccende quotidiane. Sembra un film. E infatti lo è. Ma è anche realtà, con una forte radice torinese.

Proprio nel giorno in cui esce nelle sale la pellicola “Tuttapposto” di Gianni Costantino, che racconta la storia del figlio del rettore di un’università in Sicilia che decide di creare un’app per recensire i professori, in modo da svelare tutte le opinioni e lamentele degli studenti, una versione reale di questa idea è già in fase di realizzazione: da luglio, un team di studenti del Politecnico di Torino sta lavorando per creare una piattaforma che darà la possibilità ai ragazzi di esprimersi in modo sicuro, autentico e verificato riguardo alle loro opinioni sui professori universitari.