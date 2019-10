Bangladesh, tra spose bambine e lavoratrici minorenni

World Press Photo non è solo una mostra, ma si presenta a Torino come un festival di attualità, con tante occasioni di approfondimento, tutte a ingresso gratuito.

Giovedì 10 ottobre alle 18,30 all'Ex Borsa Valori di piazzale Valdo Fusi è previsto l'incontro "Donne schiave. Dalle spose bambine alle lavoratrici minorenni e sfruttate alle prostitute vendute ai bordelli”, con la presentazione del documentario “Bangladesh and Piedmont”. E' firmato da Luca Schilirò, giornalista freelance e videomaker di Torino che collabora con La7 e realizza documentari e reportage in Italia e all'estero. Insieme a lui Roberta Pellegrini, direttrice dell’Associazione Stampa Subalpina, e Monica Cerutti. Il lavoro è stato realizzato grazie al progetto “Frame, voice, report” promosso dal Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) è cofinanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Piemonte: l'incontro sarà l'occasione anche per fare un bilancio di questa iniziativa.

Il viaggio parte da Torino e in particolare dal cliché con cui la maggior parte dei torinesi identifica l’immigrato bengalese, ovvero il venditore di rose. Partendo da alcune brevi interviste realizzate tra via Roma, via Garibaldi e piazza Castello che mostrano senza cattiveria le lacune culturali dei piemontesi in merito alla realtà bengalese, il reportage approfondisce alcune delle principali piaghe sociali a cui il Bangladesh deve far fronte: i matrimoni precoci, lo sfruttamento della prostituzione, l’immigrazione interna e verso l'estero, i cambiamenti climatici e l'assenza di strutture igienico-sanitarie adeguate per la maggior parte della popolazione.L’intento, tuttavia, è di trasmettere un messaggio di tipo costruttivo, declinando il problema all’obiettivo: cosa si può fare?



Per lo stesso motivo vengono illustrate testimonianze positive su quello che si sta facendo per risolvere tali problematiche e puntare agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sia in termini generali, sia sulla base dell’esperienza di Ashar Gan Onlus e, cosa fondamentale, sull’impegno e il ruolo attivo dei soggetti in Bangladesh (persone e organizzazioni con cui l’Associazione coopera). Dando voce alle organizzazioni bengalesi che si occupano di cooperazione, si ascoltano esperienze e competenze di persone che vivono nelle zone più povere del pianeta, e che tuttavia rifiutano il ruolo di vittime passive e lavorano per essere protagoniste di un cambiamento.