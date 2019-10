Da Rivoli a Perugia: smantellata la banda che svaligiava le case a colpi di bastone [VIDEO]

Entravano in azione sempre con la stessa modalità: armati di bastoni e coltelli, rompevano le tapparelle o forzavano la porta d'ingresso, per poi darsi al saccheggio di tutto ciò che trovavano, mentre i proprietari di casa stavano dormendo.

Sono stati i carabinieri di Rivoli a scrivere la parola fine alle attività di una banda criminale che operava in provincia di Torino, ma che non ha esitato a spingersi in provincia di Biella, Novara e Perugia. Il blitz è scattato questa mattina e sta portando all'esecuzione di una decina di provvedimenti cautelari.