Torino Design of the City, il programma del 12 e 13 ottobre 2019: tutti gli appuntamenti

È “La Città del Futuro” il tema dell’edizione 2019 di Torino Design of the City, un progetto della Città di Torino, realizzato con Turismo Torino e Provincia, che dal 2 al 20 ottobre torna con incontri, workshop, mostre, tour ed eventi per aprire un confronto cosmopolita e multidisciplinare sull’apporto fondamentale che il design offre quotidianamente, oggi, per la Torino di domani.