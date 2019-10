Controlli straordinari di polizia e Gtt sulla linea 4: rilevate 86 multe

Controlli straordinari di Gtt e polizia locale a Barriera di Milano, nella sera di giovedì.

Il servizio ha interessato in particolare la linea 4, dove alla fermata 235 – in corso Giulio Cesare angolo corso Novara - 22 poliziotti e 11 operatori GTT hanno sottoposto a controllo 6 vetture, per un totale di 610 passeggeri.

A un cittadino maliano di 34 anni è stato notificato l'ordine del questore di Torino a lasciare il territorio nazionale; a un cittadino rumeno di 24 anni sono stati, invece, sequestrati amministrativamente 0,90 grammi di hashish, rivenuti con l'ausilio della unità cinofila,

Complessivamente il personale GTT ha elevato 86 multe (di cui 37 esazioni incassate direttamente).