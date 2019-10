Gino De Dominicis apre le danze per i vent'anni della videoteca alla GAM

La VideotecaGAM festeggia i vent’anni dalla nascita della collezione di video d’artista, e, per l'occasione, annunciare la collaborazione con l’Archivio Storico della Biennale di Venezia per la realizzazione di un ciclo di sei esposizioni, a cura di Elena Volpato, nell’arco di due anni.



I sei allestimenti saranno dedicati a Gino De Dominicis, Giuseppe Chiari, Alighiero Boetti, Claudio Parmiggiani, Vincenzo Agnetti e Jannis Kounellis. I video dell'Archivio dialogheranno con opere e materiali delle collezioni GAM.

Le mostre rappresentano un completamento del programma di esposizioni iniziato nel 2014 per raccontare la storia del video d’artista italiano tra gli anni Sessanta e Settanta. Quella stagione, di eccezionale importanza, rappresenta il nucleo collezionistico primario della VideotecaGAM, e a esso sarà dedicata una pubblicazione, in uscita il prossimo anno, corredata di materiali e testimonianze raccolte dalle parole dei suoi protagonisti nei diversi appuntamenti espositivi sin qui realizzati.

La prima esposizione, che sarà inaugurata martedì 15 ottobre alle 18.30, è un omaggio a Gino De Dominicis con Videotape (1974), posto a confronto con Tentativo di volo (1969), esemplare della collezione GAM. Le due opere hanno al centro la dimensione temporale nel lavoro dell’artista e affrontano in modo diverso il tema dell’eternità.



Videotape mostra una giovane donna seduta davanti all’obiettivo. Chiede quale sia il video che sta per vedere. Fuori campo una voce maschile le risponde che si tratta del video di De Dominicis. Poco dopo la donna commenta: “Vedo solo persone che mi guardano”. Quelle persone siamo noi, tutti gli spettatori che hanno visto il video in questi trentacinque anni trascorsi dalla sua realizzazione e tutti quelli che lo vedranno in futuro. Negli anni in cui il video d’artista si nutriva della poetica del real time e dell’effetto verità costruito sull’assenza di tagli e montaggio, De Dominicis sceglie il linguaggio video per porre a confronto due diversi tempi eterni. L’eternità dell’opera che, pressoché immutabile, pone a confronto lo spettatore con il presente assoluto del volto e della voce delle persone in esso riprese e l’eternità della specie umana che sogna l’immortalità perpetuandosi di generazione in generazione.

Questi due tempi si guardano reciprocamente attraverso l’opera. La donna ci guarda e si vede guardata da noi, mentre noi, come spettatori dell’opera, assumiamo consapevolezza del nostro sguardo, siamo chiamati in causa nel fondersi dei due tempi: la sua esistenza e la nostra esistenza.

Tentativo di volo si propone come verifica dell’immortalità filogenetica: del passaggio da padre in figlio di un compito che nel tempo può diventare reale. Quel compito è il perseguimento di un’impossibilità. La conquista del volo coincide con la conquista dell’immortalità, come fossero due sentieri paralleli verso la trasformazione dell’uomo in dio. “Forse perché non sono mai riuscito a nuotare – dice l’artista –, ho deciso di imparare a volare. Da tre anni infatti ripeto questo esercizio tutti i giorni, probabilmente non riuscirò mai a volare ma se farò ripetere questo esercizio anche ai miei figli forse un giorno un mio discendente improvvisamente si troverà a saper volare”.