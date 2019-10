Tentano di entrare in un condominio di Pinerolo: due donne arrestate

Ieri mattina alle 10 i carabinieri del Radiomobile di Pinerolo hanno arrestato due donne di 22 anni residenti a Torino presso il campo nomadi di strada dell’aeroporto. Le due finite in manette sono state sorprese dalla pattuglia mentre cercavano di forzare il portoncino di ingresso di un condominio di via Castelfidardo di Pinerolo.



Con loro avevano alcuni arnesi atti allo scasso, ma nessuna refurtiva. Alle due donne è stato contestato il reato di tentata violazione di domicilio. Una delle donne è stata collocata agli arresti domiciliari a Torino mentre l’altra è stata condotta in carcere a Le Vallette in quanto era già ricercata per l’esecuzione di una pena che le è stata inflitta per un furto commesso ad Aosta nel 2017.