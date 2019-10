Cerimonia annuale dell’Ordine dei Medici di Torino domenica 20 ottobre al Teatro Alfieri

Domenica 20 ottobre l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino celebra la sua festa annuale, con la premiazione dei decani fra i medici per l’attività professionale svolta e con il tradizionale benvenuto ai nuovi iscritti.

La cerimonia si terrà al Teatro Alfieri, in piazza Solferino 4 a Torino, con due momenti distinti, al mattino e al pomeriggio.

Al mattino, dalle ore 10, è prevista la consegna delle medaglie al merito professionale per i 50, i 60 e i 70 anni di laurea: un riconoscimento per l’impegno profuso nel corso del tempo con la propria attività nel campo della medicina.

Al pomeriggio, dalle 15.30, apriranno gli interventi del presidente provinciale dell’Ordine Guido Giustetto e del presidente provinciale della Commissione Albo Odontoiatri Gianluigi D’Agostino, che precederanno il giuramento dei medici e degli odontoiatri neo iscritti all’Ordine.

Il Giuramento professionale che verrà letto è una versione moderna e aggiornata del classico Giuramento di Ippocrate, cui si ispira: un testo importante non solo per il valore simbolico ma anche per i contenuti etici, il cui rispetto è previsto dal Codice di deontologia medica.