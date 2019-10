Comunicazione con la PNL: 2 corsi a Torino

Vi è mai capitato di parlare con qualcuno e percepire di non essere stati compresi o ascoltati?

O di ricevere dall’interlocutore risposte ben diverse dalle vostre aspettative, come se le vostre argomentazioni non fossero state recepite nel modo voluto? E di avere la sensazione di parlare due lingue diverse? Vi siete interrogati in quelle situazioni su come fosse la vostra comunicazione?

Questo corso si pone come obiettivo di offrire con le moderne tecniche della PNL strumenti utili a rendere la nostra comunicazione più efficace e consapevole migliorando le nostre relazioni personali e professionali.

Così Maria Marengo, Trainer in Programmazione Neuro Linguistica ed Executive Coach, presenta i corsi che terrà a Torino nel mese di ottobre nelle sedi di Cascina Roccafranca e alla Casa del Quartiere Cecchi Point.

Il corso Comunicare in modo efficace con la PNL, formula annuale di 40 ore (1 ora e mezzo per incontro), parte il 21 ottobre si terrà tutti i lunedì dalle 20.30 alle 21.30 presso la sede di Cascina Roccafranca in Via Rubino 45, Torino.

Il corso Comunicare in modo efficace con la PNL, formula intensiva di 20 ore prenderà il via il 22 ottobre, si terrà a martedì alternati dalle 18.30 alle 20.30 presso la Casa del Quartiere Cecchi Point, in via Antonio Cecchi 17, Torino.

Per programma del corso, informazioni e iscrizioni:

corso Comunicare in modo efficace con la Pnl, sede Cascina Roccafranca

https://shop.paymart.io/CORSO-COMUNICARE-IN-MODO-EFFICACE-CON-LA-PNL-012019-1371.html

corso Comunicare in modo efficace con la Pnl, sede Cecchi Point

https://shop.paymart.io/CORSO-COMUNICARE-IN-MODO-EFFICACE-CON-LA-PNL-TORINO-032019-1371.html

Per informazioni è possibile contattare la Docente al tel. 338-7610084 o mail mariamarengo@alice.it