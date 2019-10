I carabinieri di Nichelino sono intervenuti a seguito di una lite in famiglia tra mamma e figlio, dopo che la donna aveva accusato il ragazzo di essere uno spacciatore.

Effettivamente, durante il sopralluogo presso l'abitazione della famiglia, i militari hanno rinvenuto 200 grammi di marijuana, parzialmente confezionata in dosi ponte a essere smerciate. Per questo motivo il figlio è stato arrestato e trasportato in carcere.