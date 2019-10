Italian Summer del fotografo Jacopo Di Cera protagonista a Paratissima

Alla quindicesima edizione della fiera d’arte contemporanea Paratissima Art Fair Torino bArt Gallery è lieta di presentare ITALIAN SUMMER del fotografo Jacopo Di Cera (Milano 1981).

ITALIAN SUMMER, oltre ad essere un racconto per immagini dell’italianità balneare, vuole essere anche una ricerca sociologica e al contempo paesaggistica del nostro Paese.

Jacopo Di Cera, con l’aiuto tecnologico di un drone, rende l’individuo tassello di un puzzle, una massa corale ritratto della nostra contemporaneità.

Non ci sono ricordi di famiglia o tinte di memoria nelle immagini di ITALIAN SUMMER, ma geometrie umane che trovano il loro senso nella classificazione sociale, o meglio nel suo appiattimento. In un periodo storico in cui l’identità dell’individuo e del lavoratore è in crisi, in cui certe classi sociali vanno scomparendo, in cui è la precarietà a fare da padrona, il racconto di Jacopo Di Cera ci offre uno spaccato veritiero sull’Italia e il suo stato sociale.

L’estate sul bagnasciuga ha il volto ossessivamente ordinato dei lidi in cui gli ombrelloni si alternano agli sdraio come dei ligi soldatini sull’attenti, ma anche quello più scomposto e naturale delle spiagge libere dove l’unità di misura risulta essere l’asciugamano.

Inoltre il progetto, focalizzato sul panorama balneare di diverse regioni italiane, punta la sua attenzione - grazie ad un’inquadratura “a volo d’uccello” - anche sul paesaggio circostante: sulle differenze territoriali e su una marcata sensazione di precarietà urbanistica. Spesso compaiono infatti, all’interno dell’immagini, elementi - come una strada o una ferrovia - che volutamente creano discontinuità con la serena estetica di una giornata al mare.

Il lavoro di Jacopo Di Cera è un documento oggettivo, senza prese di parte o di posizioni, dello stato sociale italiano.