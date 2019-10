Orti e fiori in mostra al castello di Moncalieri con "fiorile"

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il tradizionale appuntamento autunnale di Moncalieri con la manifestazione “Fiorile – orti e fiori in mostra” si rinnova sabato 26 e domenica 27 ottobre nel Giardino delle rose del Castello Reale. “Fiorile” è un progetto dell’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri, realizzato dall'associazione culturale Giardino Forbito, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.

La manifestazione si colloca in un più ampio programma dedicato al tema del verde, promosso dal Comune con il contributo della Compagnia di San Paolo per rilanciare l’immagine di Moncalieri città green, valorizzando i percorsi della collina, i giardini e le antiche vigne, gli orti e parchi che ne impreziosiscono il panorama, le piste ciclabili, i sentieri e il parco del Castello.

Nei due giorni della manifestazione dalle 10 alle 18 nel Giardino delle rose saranno presenti esperti del settore con attività correlate al verde, al giardinaggio e all’orticoltura. Il Giardino accoglie nel corso dell’intero anno numerosi appuntamenti che, insieme alle tante iniziative dedicate ad arte e storia, tradizioni e natura, letteratura e scienza, memoria e curiosità, valori paesaggistici e panoramici, offrono occasioni per vivere la città, scoprirne e riscoprirne il “genius loci”, l’anima ricca di storia e di storie.

In occasione di “Fiorile” si daranno appuntamento produttori, commercianti e artigiani, sia piemontesi sia provenienti anche da altre regioni d'Italia, che esporranno e venderanno i loro prodotti, offrendo un’occasione per curiosare e per trovare regali originali.

Il programma degli incontri si aprirà sabato 26 alle 12 con “Gardening, il movimento armonico della natura”, per andare alla scoperta dell’esposizione nel Giardino delle Rose, a cura di Eclectica Danza. L’evento si ripeterà alle 17 di sabato 26, alle 11 e alle 15 di domenica 27. La “Pausa del sapere e dei sapori” è prevista per le 13 in collaborazione con i produttori e la chef Maria Zingarelli. Alle 15 si svolgerà l’inaugurazione ufficiale, durante la quale il Sindaco Paolo Montagna e l'Assessore comunale alla cultura e al turismo Laura Pompeo presenteranno il progetto "Moncalieri Città nel Verde”. Alle 15,30 seguirà “Omaggio al crisantemo, il fiore d’oro”, una performance e workshop di pittura a cura dell'artista Paolo Galetto e di Multiplounico. Domenica 27 alle 12 si parlerà del tema “Le zone protette per un’economia verde e sostenibile. Il caso del Piemonte”, con la conduzione della giornalista Antonella Mariotti e interventi di Guido Cortese, Chiara Martini, Elisa Campra e Claudio Baldi. Alle 16 è in programma l’incontro “La letteratura delle stagioni, la scrittura racconta”, durante il quale Enrica Melossi dialogherà con Anna Berra, Enrico Pandiani, Claudia Bordese e Ute Ludwig. L’ultimo evento del pomeriggio sarà, alle 17, “Interrestràre”, con le meditazioni di Tiziano Fratus e Antonella Giani, in collaborazione con Lindau. Per tutta la durata della manifestazione un corner didattico proporrà attività per i bambini alla scoperta delle stagioni in compagnia delle api, a cura di Apicoltori Urbani e Francesca Doro. Ci sarà anche un set fotografico per gli amici a quattro zampe e per i ritratti a matita di Magali de Maistre.