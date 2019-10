Non parliamo di lieto fine, perché non si tratta di una fiaba ma di vita reale, di sicuro ha prevalso il buon senso, così nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 18 ottobre, è stata riattivata la fornitura di gas alla comunità Il Filo d'Erba di Rivalta.

"Ringraziamo di cuore tutti coloro si sono interessati alla situazione", hanno fatto sapere dall'associazione, dopo che è stato trovato un accordo con Eni Gas e Luce. "Vi terremo aggiornati sulle future iniziative che organizzeremo".

Perché forse non tutto è stato definito con il fornitore, ma intanto non ci sono più una quindicina di persone rimaste prive di copertura, proprio nei giorni in cui sono stati riaccesi i termosifoni.