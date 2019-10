Cinema indipendente, al via il quinto "Filmmaker Day" di Torino

Giovedì 24 ottobre, dalle 17.30 a mezzanotte, presso il CineTeatro Baretti, in via Baretti, 4, avrà luogo la quinta edizione del Filmmaker Day, rassegna del cinema indie proposta dalle associazioni ArtInMovimento e SystemOut. Sette ore no stop dedicate a cortometraggi e lungometraggi provenienti da ogni angolo del mondo, un’ulteriore tappa importante in vista della prossima edizione del Torino Underground Cinefest che si terrà dal 22 al 28 marzo presso il Cinema Ambrosio.