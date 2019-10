Ancora ritardi e rallentamenti sulla Genova-Torino causa il maltempo

Dalle ore 11 è stata ripristinata la piena funzionalità della circolazione ferroviaria sulla linea Genova – Milano, dopo essere stata riattivata dalle 6 con limitazioni di velocità fra Cassano Spinola e Arquata Scrivia per i danni dovuti al maltempo.

Rallentato, con ritardi fino a 40 minuti in direzione Torino, il traffico ferroviario sulla linea Genova – Torino, per i danni dovuti al maltempo fra Novi Ligure e Arquata Scrivia, mentre la circolazione è tornata regolare in direzione Genova.

Rimane interrotta la circolazione sulla linea Genova – Acqui Terme tra Ovada e Genova dove è stato istituito un servizio sostitutivo con bus che percorre via autostrada.