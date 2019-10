Premio nazionale "La città per il Verde": Torino selezionata per la sezione "Progetti sempre verdi"

Importante riconoscimento per la Città di Torino che domani a Milano verrà premiata all’interno della sezione speciale ‘Progetti Sempre Verdi” del Premio nazionale “La Città per il Verde” (per la categoria Comuni oltre 50.000 abitanti).

Assegnato a Comuni, Enti pubblici, strutture private a finalità pubblica e associazioni di volontariato, il premio è organizzato dalla casa editrice "Il Verde Editoriale" di Milano che, per celebrare i vent’anni trascorsi dalla sua istituzione, ha deciso di assegnare un speciale riconoscimento ad alcuni progetti già premiati negli anni precedenti i quali, grazie all’impegno e ai programmi oculati di manutenzione messi in atto dalle varie Amministrazioni, hanno conservato le valenze ambientali, ecologiche e di fruizione previste nel progetto originario.

Torino è stata scelta per i parchi Colonnetti (a Mirafiori), Meisino (al confine con San Mauro) e Cavalieri di Vittorio Veneto (piazza d’Armi) - premiati nel 2005 - che hanno mantenuto le loro caratteristiche originali, sia ecologico-ambientali, sia di sviluppo naturalistico e fruizione. Si tratta di parchi realizzati e curati dall’Area Verde della Città, che presentano aree umide, innervati da percorsi ciclopedonali, con attrezzature per il fitness, aree gioco per le diverse fasce di età, aree didattiche e attrezzate per il ristoro, orti urbani. La cura prevede interventi di manutenzione ordinaria, come taglio erba (integrato da pascolo e fienagione nei parchi periferici), pulizia, manutenzione arredi, manutenzione vie d'acqua, e di manutenzione straordinaria, con la sostituzione della pavimentazione dei giochi, pavimentazione lapidea, manutenzione fabbricati di servizio delle aree.