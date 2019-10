Entra nel vivo The Italian Job Experience, il fitto calendario di eventi 8 Gallery

Entra nel vivo The Italian Job Experience, il fitto calendario di eventi che 8 Gallery propone per celebrare i 50 anni dell’uscita italiana di The Italian Job - Un colpo all’italiana e che si concluderà mercoledì 30 ottobre con l’arrivo del tradizionale tour di Mini Cooper organizzato da The Italian Job che da 30 anni attraversa l’Europa e l’Italia fino a Torino, per ricordare il celebre film.

Prosegue nella Rampa Nord del centro commerciale In strada sicuri con The Italian Job, l’attività di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale. Tutti i giorni dopo le 18, e nel week end dalle 11 alle 18, prendendo spunto dalle immagini degli inseguimenti “folli” in Torino e attraverso momenti istituzionali e di giochi a quiz, i presenti sono esortati al rispetto del codice della strada per salvaguardare la propria e l’altrui incolumità.

Giovedì 24 Ottobre, alle 18, la Feltrinelli Lingotto ospiterà 4 chiacchere su The Italian Job, protagonisti dell’incontro i giornalisti Leonardo Osella e Giorgio Fossati, il fotografo Franco Turcati e il regista Carlo Ausino che interagirono con la troupe cinematografica nell’estate del 1968 e che, assieme a Daniela Broglio, direttrice di Turismo Torino e Provincia, racconteranno l’impatto che il film ebbe sulla città.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre si svolgeranno The Italian Job Experience Tours a cura dell’agenzia di Incoming Somewhere Tour & Events che, in collaborazione con il Museo dell’Auto di Torino e molti altri partner, proporrà due tour inediti alla scoperta dei luoghi del Lingotto sulle orme di Italian Job, creando un’esperienza unica nel suo genere. The Mini Tour, con partenze alle 14.30, 16.00 e 17.30 dal foyer di Uci Cinemas Lingotto che offrirà un itinerario curioso ed affascinante di 1 ora per ripercorrere parte della storia dell’iconico film fino a salire sulla parabolica Pista. Tour gratuito, prenotazione obbligatoria: www.somewhere.it.

In particolare, sabato 26, unica partenza per The Italian Job Experience Tour V.I.P. un itinerario guidato che inizierà alle 14.00 dall’affascinante Museo dell’Automobile per poi spostarsi alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, salire in esclusiva sulla mitica Pista del Lingotto, visitare la mostra fotografica di Franco Turcati e concludersi con un aperitivo da Eataly. Un tour imperdibile tra design, cinema, auto, sulle tracce di The Italian Job che terminerà alle 20.30 (costo p.p. € 45,00 aperitivo incluso).

Fino al 30 ottobre la Corte della Ristorazione ospiterà lo spazio Mini Friends Torino dove sono esposte alcune mini storiche ancora in circolazione gentilmente concesse dai loro collezionisti. In particolare, si segnala la Mini S 1275 MK1 del 1964 appartenuta al Commendator Enzo Ferrari, dono di Sir Alec Issigonis, inventore della “piccola peste”. Il Giardino delle Meraviglie accoglierà invece la mostra fotografica Quelli di ‘The Italian Job’ del fotografo e pubblicitario Franco Turcati. In esposizione alcuni degli scatti originali da lui realizzati nel ’68 in occasione delle riprese del trailer e della proiezione stampa, protagonisti la Torino di quegli anni, gli attori Michael Caine, Tony Beckley, Benny Hill, Fred Emney, Michael Standing e il regista Peter Collinson.