Edilizia scolastica, Marrone (FdI): "Pronto un milione di euro per mettere in sicurezza le scuole dei piccoli Comuni"

"Abbiamo pronto un milione di euro per l'edilizia scolastica". Maurizio Marrone, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte, interviene sull'ennesimo crollo in una scuola del torinese, questa volta l'istituto Albert di Lanzo, e inizia a fare luce sui numeri concreti messi in campo dal centrodestra.

"Nella giornata di ieri - spiega Marrone -, oltre al crollo del liceo Curie, se ne è verificato un altro ancora più grave all'interno dell'istituto Albert di Lanzo. L'episodio, infatti, è avvenuto durante l'orario delle lezioni e solo per una caso fortuito non si è consumata una tragedia, come dimostrano le immagini riprese con un cellulare e circolate sul web" (qui il link).

"Per fare fronte a questa emergenza - continua Marrone -, insieme all'Assessore Elena Chiorino, costituiremo già nell'assestamento di bilancio di quest'anno un fondo di emergenza per l'edilizia scolastica da 1 milione di euro. Una cifra che andrà in particolare ad aiutare i piccoli comuni, soprattutto di montagna, che rischiano una desertificazione scolastica se non si garantisce sicurezza e agibilità degli istituti. Con Fratelli d'Italia al governo della Regione Piemonte è finito il tempo delle vuote promesse e dei capitoli lasciati a secco come durante l'era Chiamparino. Noi non attenderemo tragedie come quelle del Darwin di Rivoli per intervenire e mettere al sicuro i nostri ragazzi".