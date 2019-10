Poste Italiane presenta le nuove cassette smart intelligenti: “Ne installeremo 11 mila entro il 2022”

Poste Italiane presenta durante la seconda edizione dell’evento “Sindaci d’Italia” le Smart Letterbox, le nuove cassette rosse intelligenti che, attraverso un sensore di rilevamento dei volumi della corrispondenza, consentiranno di ottimizzare il processo di gestione della posta.

I dispositivi dotati di tecnologia innovativa avranno anche un sensore di temperatura, umidità e inquinamento che, combinato alla loro capillare presenza sul territorio, permetterà di fornire parametri ambientali e la loro relativa variazione nel corso del tempo, dati che attraverso un dedicato spazio digitale potranno essere resi disponibili alla cittadinanza.



Poste Italiane si impegna ad installare entro il 2022 in tutto il Paese, 11.000 cassette di impostazione SMART, la metà delle quali nei Piccoli Comuni. Inoltre, in tutti i comuni che ne faranno richiesta e privi di Ufficio Postale o con un solo Ufficio Postale aperto a giorni alterni, l’Azienda si impegna a rendere disponibile in uno spazio accessibile al pubblico il servizio “PuntoPoste da Te”. Gli armadietti locker saranno predisposti per il ritiro e la spedizione automatica di pacchi e per il pagamento dei bollettini e la ricarica di PostePay e PosteMobile. Il nuovo servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

È quindi sempre più diffusa e capillare la rete di Poste Italiane nel Paese, al servizio delle nuove esigenze degli italiani nell’era del digitale e del commercio elettronico a conferma dell’attenzione che da sempre riserva al territorio e alle sue comunità.