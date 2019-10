Spazi verdi, nuovi interventi di manutenzione straordinaria in tutte le Circoscrizioni di Torino

Interventi straordinari di manutenzione in 16 spazi verdi pubblici per un valore di 800mila euro. Il provvedimento approvato dalla Giunta comunale questa mattina su proposta dell’assessore Alberto Unia permette di intervenire in alcuni ambiti urbani dove il naturale degrado e l’utilizzo a volte improprio, oltre all’opera dei vandali, hanno portato a un decadimento che va affrontato per ritrovare il giusto equilibrio tra qualità e sicurezza nella frequentazione da parte dei cittadini.

“Gli spazi verdi sono nella nostra città numerosi e di grande valore naturale e paesaggistico. Interveniamo con un impegno aggiuntivo per riportare alcuni spazi che da tempo erano in sofferenza alla piena accessibilità. La qualità degli spazi naturali in città è per Torino un vanto e una necessità. Questa Amministrazione è sensibile alle segnalazioni di danneggiamenti e di situazioni di degrado e con questo provvedimento intendiamo rispondere alle situazioni più urgenti e più attese dai cittadini”, afferma l’assessore all’Ambiente Alberto Unia.

Questi gli spazi che saranno oggetto di manutenzione.

CIRCOSCRIZIONE 1

Giardini Geuna, corso Re Umberto I

Sostituzione ed implementazione della recinzione metallica dell’area giochi. Fornitura e posa cancelli.

Giardini Bottero - Piazza IV Marzo

Sistemazione del terreno con rivestimento drenante calpestabile.

CIRCOSCRIZIONE 2

Piazzetta L. Jona

Sostituzione di pavimentazioni antitrauma nell’area giochi. Fornitura e posa di tre nuove attrezzature di gioco (giostrino inclusiva, gioco a molla, pannello gioco verticale).

CIRCOSCRIZIONE 3

Giardini di via Challant

Riqualificazione complessiva del giardino e realizzazione nuova area giochi, con sostituzione delle attuali attrezzature con cinque nuovi giochi (arrampicata esagonale, pannello gioco verticale, gioco a molla, giostrino inclusiva, altalena a cestone). Fornitura e posa di nuova recinzione metallica con cancelli.

Area giochi di via Malta 36

Sostituzione ed implementazione delle pavimentazioni antitrauma; interventi vari di riqualificazione delle aree verdi e ripristino delle condizioni di sicurezza. Fornitura e posa di nuova attrezzatura di gioco (combinato).

CIRCOSCRIZIONE 4

Area tra via Mosso e via Sostegno

Ripristino delle condizioni di sicurezza delle pavimentazioni. Realizzazione di nuova viabilità pedonale verso via Pietro Cossa. Messa a dimora di alberi e dotazione di elementi di arredo urbano.

Parco Carrara (laghetto piccolo)

Sostituzione della recinzione rustica, dotata di rete di protezione a tutela di alcune specie di fauna locale.

CIRCOSCRIZIONE 5

Giardini Piazza Nazario Sauro

Riqualificazione completa dell’area giochi.

CIRCOSCRIZIONE 6

Ciclopista in via Monte Tabor

Sostituzione della recinzione rustica lungo la ripa del canale derivatore del Po.

CIRCOSCRIZIONE 7

Giardini Gilardi, Lungo Dora Savona

Sostituzione delle pavimentazioni antitrauma.

Giardini piazza Alimonda

Sostituzione delle pavimentazioni antitrauma.

Giardini Terenzio Magliano – area ex Rivoira

Ripristino di un tratto della pavimentazione dei percorsi pedonali.

CIRCOSCRIZIONE 8

Area giochi in corso Monterotondo (piazza Zara)

Sostituzione delle pavimentazioni antitrauma – interventi vari di riqualificazione e ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area giochi.

Piazza Muzio Scevola/corso Sicilia

Interventi vari di riqualificazione e ripristino delle condizioni di sicurezza lungo i percorsi pedonali; completamento recinzioni ed interdizioni al passaggio veicolare.

Ingresso al Parco di Villa Genero

Consolidamento strutturale dei pilastri a sostegno del cancello pedonale.

Giardini Luigi Firpo

Ampliamento e riqualificazione aree cani.