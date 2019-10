Gli appuntamenti di novembre al Circolo dei Lettori di Torino

Si annuncia ricchissimo il programma del Circolo dei Lettori di Torino per il mese di novembre. Tra gli ospiti, Fabio Volo, Walter Veltroni e Luciana Littizzetto, Zerocalcare, Francesca Cavallo, Sandro Veronesi e tanti altri.

Continua il percorso in attesa della più grande fiera editoriale italiana: Aspettando il Salone porta in Italia autrici e autori dal mondo, in vista del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio 2020. Nel mese di novembre arrivano a Torino Leiji Matsumoto, André Aciman, Amitav Ghosh e David Grossman.

Nuovi nomi anche per il Circolo della musica di Rivoli, che continua a suonare con Jennifer Gentle, Maria Antonietta + Cecilia, Orville Peck, The Notwist, Federico Sacchi con Soulful Songwriters #2, Joan As Police Woman, Giardini di Mirò + Sophia.

Continua In cordata, la rassegna dedicata alle narrazioni di montagna. Ospiti Emanuele Confortin e Andrea Drocco, Alessandra Carati, Francesco Tomatis e Giuseppe Riconda, Enrico Camanni e Arturo Squinobal.

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre, il Salone Internazionale del Libro di Torino partecipa al Festival della tecnologia (7-10/11, Torino) con il format ideato da Giuseppe Culicchia Festa Mobile, in sei incontri al Circolo dei lettori e allo Spazio Prometeo del Politecnico di Torino.