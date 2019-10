Pretende cibo gratis minacciando i proprietari della macelleria: fermato

Sabato pomeriggio, transitando in piazza Gran Madre, gli agenti del Commissariato Borgo Po hanno visto, all’interno di una macelleria, un uomo agitarsi con atteggiamento minaccioso nei confronti del personale dell’esercizio commerciale.

Entrati nel locale, gli agenti hanno appurato che l’uomo, un cittadino tunisino di 49 anni con precedenti di polizia, dopo aver fatto ingresso in macelleria, aveva preteso di ricevere cibo gratis, tentando di appropriarsi di prodotti in esposizione. Nella circostanza, il quarantanovenne aveva anche minacciato i titolari del negozio. È così stato arrestato per tentata rapina.

L’uomo è stato poi anche denunciato in stato di libertà per essersi rifiutato di fornire le sue generalità.