Givoletto, deteneva oltre 130 chili di fuochi d'artificio illegali: denunciato

La Polizia di Stato ha sequestrato nel territorio di Givoletto oltre 130 kg di artifici pirotecnici illegalmente detenuti e denunciato un cittadino italiano di trentanove anni per commercio abusivo di materie esplodenti.
Durante uno dei molteplici servizi volti al contrasto del commercio abusivo di artifici pirotecnici illegali, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Torino, hanno intercettato un ingente quantitativo di artifici pirotecnici nella disponibilità di un trentanovenne, contitolare di una ditta, sita nella zona industriale di Givoletto.
Sul posto, gli agenti hanno documentato l’arrivo di un corriere che depositava due voluminosi pacchi contenenti materiale esplodente di categoria F2 dal peso complessivo di circa 33 kg lordi. Nel garage dello stabile interessato, adibito a rimessa per i mezzi di trasporto, i poliziotti hanno rinvenuto ulteriori scatole colme di artifici pirotecnici della stessa categoria, pari a oltre 100 kg lordi.
Il materiale esplodente si trovava molto vicino a una cisterna di gasolio, luogo altamente rischioso per la custodia del materiale stesso. Tutto il materiale pirotecnico è stato sottoposto a sequestro e l’uomo denunciato.
Il procedimento penale versa nella fase delle indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.