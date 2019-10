Torino: due arresti per droga in piazza Montanaro

Personale della Squadra Volanti ha arrestato giovedì scorso due persone per reati inerenti agli stupefacenti. Entrambi sono stati controllati nelle vicinanze di piazza Montanaro e sono stati trovati in possesso di piccole quantità di sostanza. Nel primo caso si tratta di un cittadino italiano di 30 anni, controllato poco prima di mettersi alla guida della sua auto: l’uomo aveva in tasca 3 involucri termosaldati contenenti cocaina. A casa sua, gli agenti hanno rinvenuto altri 8 ovuli del tutto simili, per un peso complessivo di 5 grammi di cocaina.

Nel secondo caso, si tratta di un gambiano di 21 anni: il giovane che aveva con sé pochi grammi di cannabinoidi. All’atto del controllo è risultato essere colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati inerenti agli stupefacenti, in sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora; pertanto è stato tratto in arresto.