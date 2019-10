Val Susa, carabinieri nelle borgate isolate per prevenire i furti: controllate 73 persone

I carabinieri della compagnia di Susa, nella giornata di ieri, hanno predisposto un piano di controllo del territorio per prevenire i furti in abitazione. L’iniziativa ha visto coinvolte principalmente le borgate isolate di alcuni comuni della Bassa Val di Susa dove sono state concentrate più pattuglie coi i colori d’istituto ed in borghese per controllare persone e mezzi sospetti.