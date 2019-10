Bimbi e turisti alla scoperta delle opere d'arte contemporanea di Torino con Mila e Lillo

Una guida alla scoperta delle sculture contemporanee di Torino, attraverso gli occhi e le parole di Antonio e Sveva Canino di 9 e 10 anni. I due cuginetti sono stati trasformati in Mila e Lillo, due fumetti che ci accompagnano a vedere le opere d'arte diffuse sul territorio.

Nel libricino si scoprono così 33 installazioni, dal "Multiplayer" di Stefano Arienti alla "Sintesi '59" di Armando Testa, dall' "Obelisco" di Ugo Nespolo al "Giardino Barocco Verticale" di Richi Ferrero. "La mia preferita - spiega Antonio, che frequenta la 4° elementare - è il "Terzo Paradiso" di Pistoletto, davanti al Mastio della Cittadella". "La mia - aggiunge Sveva - "In limine" di Penone, di fronte alla Gam".

Autrice del volume è Renata Cardillo, dipendente del Comune di Torino. La guida è infatti la terza proposta realizzata nell'ambito del progetto "Colloqui con la sindaca": i quali i lavoratori di Palazzo Civico possono proporre idee per migliorare le procedure dell'ente, ma anche suggerire iniziative.

"Pensare una guida per le giovani generazioni - commenta l'assessore alla cultura Francesca Leon - vuol dire pensarla per tutti, genitori e nonni, ma anche per chi vuole avvicinarsi al mondo dell'arte".

"Guida alle installazioni contemporanee di arte pubblica" verrà distribuita gratuitamente nelle scuole e messa a disposizione di torinesi e turisti negli infopoint, biblioteche civiche e alberghi: la prima tiratura è di 1.500 copie e sarà anche in inglese.