Vandali in azione al circolo PD di Venaria

Vandali nuovamente in azione al circolo del PD "Madri Costituenti" di Venaria. Nella notte ignoti sono entrati negli spazi di via Palestro, dopo aver spaccato la porta d'ingresso. "Pensate davvero - scrivono su Facebook i Dem di Venaria, postando le foto dell'atto vandalico - che questi gesti possano fermarci? Saremo solo più determinati".

Solidarietà via Twitter al circolo dalla vicepresidente del Senato Anna Rossomando: "Sono certa che non saranno certo atti codardi come questo a fermare i militanti del Pd. Un abbraccio a tutte e tutti e avanti con il nostro lavoro sul territorio".