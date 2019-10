Sei progetti rivolti ai Millennials: questa la sfida affidata ai ragazzi del Masterd dello IED di Torino da Composad

Quattro mesi di lavoro e trentuno studenti per proporre nuove strategie di comunicazione e marketing attraverso sei concept in grado di raccontare il rapporto fra i Millennials e Composad, azienda italiana di riferimento nel settore del mobile in kit parte del Gruppo Saviola, realtà leader nel settore dell’economia circolare.

Mobility, Equilibrio, Evolution, Leggerezza, Inizio, Frammenti: da queste keyword gli studenti del Master in Marketing e Comunicazione dell’Istituto Europeo di Design di Torino a.a. 2018/19, sono partiti per immaginare nuove modalità per mettere Composad in contatto con i Millennials.

Lo scorso giugno ha preso il via la collaborazione, culminata con la discussione finale della tesi avvenuta nella giornata di ieri, mercoledì 30 ottobre, che ha visto protagonisti proprio l’azienda mantovana e l’Istituto Europeo di Design.

Da idee legate alla personalizzazione dell’esperienza di acquisto alla comunicazione multicanale, dal digital a nuove soluzioni di vendita attraverso innovativi “Experience Pack”, fino alla creazione di un vero e proprio network Composad internazionale e realizzazione di video tutorial. Queste sono solo alcune delle proposte che i ragazzi hanno presentato all’azienda per migliorarne il posizionamento sul mercato internazionale.

Gli studenti hanno ampliato l’indagine anche a livello internazionale, studiando i trend di Germania, Francia, Polonia e USA. Hanno poi studiato gli scenari di mercato e di posizionamento del marchio. Divisi in sei gruppi, hanno sviluppato altrettanti progetti, con un focus sui valori principali dell’azienda: Made in Italy, Ecologia e Design.

Un’opportunità di entrare in contatto con una realtà imprenditoriale dinamica e all’avanguardia e per Composad l’occasione di cogliere intuizioni che possono provenire da giovani in grado di sperimentare nuove soluzioni di business e favorire anche un nuovo posizionamento del brand sulla scena internazionale.

“Il Gruppo sta lavorando anche nella prospettiva di dare nuovo impulso alle strategie di comunicazione e di marketing che sono fondamentali per par conoscere i nostri prodotti – spiega il presidente del Gruppo, Alessandro Saviola –. La generazione, nata nell’epoca della comunicazione digital e dei social, ci può aiutare nella logica veicolare messaggi importanti che vanno nella direzione di promuovere l’economia circolare, la sostenibilità e l’ecologia che sono temi cari proprio ai ragazzi”.

“La collaborazione con lo IED nasce dalla necessità di comprendere se e quanto un prodotto come quello di Composad, realizzato secondo i principi della sostenibilità e dell’economia circolare, potesse suscitare interesse in un target, quello dei Millennials – dichiara Nicola Negri, Direttore Generale Saviola Holding e Composad - e quanto questa sensibilità potesse essere diversa a seconda dei mercati europei ed extra europei ai quali ci rivolgiamo. Questa partnership ha portato infatti ad un proficuo scambio di idee, spunti creativi e nuove interessanti visioni, di cui intendiamo fare tesoro a partire dalla prossima fiera IMM di Colonia, una delle più importanti a livello internazionale, alla quale saremo presenti”.