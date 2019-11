Orario ampliato e servizi trasporto per disabili e anziani nei cimiteri di Nichelino e Moncalieri

Nei giorni del ricordo, in cui in migliaia di persone si recano nei cimiteri per un saluto ai propri defunti, i comuni di Nichelino e Moncalieri avranno un orario di apertura ampliato, con servizi di assistenza nei confronti degli anziani e dei disabili.

Il camposanto di Moncalieri e quello di Revigliasco saranno aperti dalle ore 7,30 alle 17,45 oggi, domani e domenica 3 novembre. E' attivo presso il cimitero urbano di Moncalieri il servizio di cortesia, con automezzo speciale per i cittadini con difficoltà di deambulazione (anche in sedia a rotelle) e anziani. Grazie a questa agevolazione, l'Amministrazione vuole facilitare la fruizione delle aree di visita a tutta la cittadinanza, in particolare alle fasce più deboli della popolazione: il servizio è gratuito e prenotabile telefonicamente con 24 ore di anticipo, telefonando al numero 011.642736.

A Nichelino oggi, venerdì 1° novembre, al camposanto di via Pateri alle 15.30 sarà celebrata la messa in ricordo dei Santi. Domani, sabato 2, sempre alle 15.30 al cimitero comunale, messa in ricordo di tutti i defunti. Anche qui, come a moncalieri, dalle ore 8 alle 18, sarà presente un presidio del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, per l'accompagnamento in carrozzina, all'interno del cimitero, delle persone con difficoltà di deambulazione.

La festa del IV novembre a Nichelino quest'anno sarà anticipata a domenica 3 novembre. Il programma prevede il ritrovo in piazza Di Vittorio alle 10.30, con la partecipazione della banda musicale Puccini. A seguire, il discorso del sindaco Giampiero Tolardo. Alle ore 11, deposizione delle corone di alloro al Monumento ai caduti, e alle 11.30 la messa nella chiesa grande della Santissima Trinità.