Due agenti aggrediti ieri pomeriggio all'interno del carcere di Torino

Ieri, giovedì 31 ottobre, intorno alle ore 17.30, nel carcere 'Lo Russo e Cutugno' di Torino, un detenuto si è rifiutato di essere sottoposto alla perquisizione all'uscita dal colloquio con i familiari, nonostante le sollecitazioni da parte del personale operante. All'ennesimo invito, il detenuto si è scagliato prima nei confronti di un agente e successivamente ha colpito con un pugno sul volto un altro agente.

A dare la notizia è il Segretario Generale dell’O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) Leo Beneduci che aggiunge: "Ribadiamo da molto tempo che per motivi di ordine e sicurezza le condizioni di

lavoro del personale di polizia Penitenziaria nelle carceri Italiane sono più che

critiche e, oltre agli evidenti rischi per l'incolumità fisica degli addetti del Corpo, la situazione è resa ancora più precaria da una gravissima carenza di organico che rende pressoché impossibile fare fronte ai molteplici eventi critici che quotidianamente accadono".

"Ovviamente - prosegue il leader dell'O.S.A.P.P. - per il carcere di Torino dovrebbero essere assunti nei confronti del detenuto in questione, da parte degli organi dell'Amministrazione Regionale e Centrale, provvedimenti sia di ordine disciplinare e sia per il ricollocamento dello stesso in altre strutture come invece non sembra essere nelle corde di tali organi e a farne le spese di tale assenza sono proprio gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria. Semprechè il Provveditore Regionale facente funzioni abbia a cuore l'incolumità del personale di Polizia Penitenziaria in servizio a Torino".

"Sollecitiamo di nuovo il Ministro Bonafede e i Sottosegretari Ferraresi e Giorgis e il nuovo Capo del DAP - conclude Beneduci - a dare il tanto atteso segnale di

cambiamento intervenendo concretamente ".