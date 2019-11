Ad Artissima la "Cornucopia" di Holstad "porta a galla" l'inquinamento dei mari

Una grande cornucopia, prodotta interamente con rifiuti plastici. E’ questa l’opera di Christian Holstad presentata da FTP Industrial ad Artissima, che accoglie all’esterno i visitatori della fiera d’arte in programma fino al 3 novembre all’Oval.

Esposta per la prima volta alla Biennale di Venezia 2019, l’installazione “Consider yourself as a guest (Cornucopia)” stravolge il significato classico di questa immagine iconica, acquisendo un inedito senso negativo di “eccesso”. Il progetto si pone come una riflessione sull’urgenza di affrontare l’inquinamento dei mari e degli oceani di tutto il mondo, letteralmente “portando a galla” un problema di assoluta attualità, non lasciandolo nascosto nei fondali del mare.

In occasione della settimana del contemporaneo FPT Industrial, azienda del gruppo CNH Industrial, ha voluto consolidare il suo impegno a sostegno dell’arte contemporanea come main sponsor di Luci d’Artista. L’attenzione si è concentrata soprattutto su M I R A C O L A, la nuova installazione ideata dall’artista italiano Roberto Cuoghi, collocata in piazza San Carlo. “Per noi questa è un’occasione importante per sostenere realtà culturali della nostra città, vicine ai nostri valori e alla nostra visione”, dichiara Carlo Moroni, Head of Communication di FPT Industrial. “Il progetto di Christian Holstad ad Artissima racconta l’impegno costante di FPT Industrial verso la sostenibilità, obiettivo doveroso per un’azienda produttrice di motori all’avanguardia e sempre più rispettosi dell’ambiente. Il progetto di Roberto Cuoghi, invece, per la sua natura visionaria e il suo legame con la figura di Leonardo, capace in modo unico di guardare al futuro e all’innovazione, non poteva che trovare in noi un partner convinto” conclude.