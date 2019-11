Paratissima chiude con 40-45mila visitatori

Paratissima Art Fair si appresta a chiudere, alle 22, la 15esima edizione, che ha aperto per la prima volta al pubblico le porte dell’ex Accademia Artiglieria di Torino, vicino a piazza Castello, uno spazio architettonico imponente di proprietà di CDP Investimenti SGR, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti. Si prevedono tra 40mila e 45mila ingressi totali, con il maggior afflusso nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Sono state più di 150 le trattative concluse per l’acquisto di opere d’arte della Paratissima Art Gallery, di valore compreso tra 50 e 13.500 euro. Sold out le visite guidate organizzate (4 al giorno con punte di 20 e più persone) e numeri da record anche per i laboratori (21 totali) che hanno coinvolto circa 900 bambini. Cinquanta, invece, le classi delle scuole (tra materne, elementari, medie e superiori) che hanno partecipato alle visite guidate e ai laboratori organizzati prima dell’apertura ufficiale della manifestazione.

La fiera internazionale degli artisti indipendenti ha inoltre assegnato a più di 30 artisti oltre 10 premi tra riconoscimenti, premi in denaro, acquisizioni o opportunità espositive realizzate in collaborazione con vari partner o all'interno del circuito della manifestazione stessa. Il PRS TALENT PRIZE consiste nell'acquisizione da parte di PRS Impresa Sociale di una o più opere per un ammontare massimo di 1.500 euro (l'opera o le opere entreranno a far parte della collezione PRS Impresa Sociale). L’opera premiata è “Un.limited” di Ilaria Franza.

Il PARATISSIMA TALENT PRIZE, invece, è decretato dalla direzione artistica e ha premiato l'artista più talentuoso della manifestazione che avrà la possibilità di allestire una mostra personale in occasione di Paratissima 2020 a Torino. Il premio è stato assegnato a Eleonora Gugliotta (Capo d’Orlando ME, 1989), specializzata all’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano in Decorazione Contemporanea, Arti Visive. BEST 15 PRIZE è la selezione da parte della direzione artistica dei 15 artisti più meritevoli che esporranno le proprie opere nella mostra collettiva "HitParade" nel 2020: Ilaria Franza, Carlotta Marchigiano, Grazia Inserillo, Salvatore Alibrio, Gabriella Gastaldi Ferragatta, Luigi Leto, Eleonora Gugliotta, Margherita Levo Rosemberg, Marcello Silvestre, Diego Oro, Deborah Graziano, Giuseppe Mascheroni, Valerio Figuccio, Valeria Secchi, Oscar Brum.

Tra tutti gli iscritti all'Art Gallery di Paratissima, la direzione artistica con il PREMIO ART GALLERY ha acquistato un'opera dell’artista ASK Tommaso Fioroni, per un valore massimo di 200 euro, che entrerà a far parte della collezione permanente di Paratissima. Il BEST N.I.C.E. ARTIST individua, tra tutti gli artisti iscritti alla manifestazione che espongono al di fuori delle mostre curate, i tre artisti che insieme ai Best 15 Prize esporranno le loro opere nella collettiva "HitParade" e parteciperanno a una delle mostre di N.I.C.E. 2020: Diego Oro, Deborah Graziano, Giuseppe Mascheroni.

Il N.I.C.E. PRIZE è riservato agli allievi del corso per curatori di Paratissima N.I.C.E. - New Independent Curatorial Experience ed è stato assegnato al miglior progetto curatoriale: “Human Touch” di Paolo Lolicata e Laura Pieri, che cureranno la mostra personale del vincitore del Paratissima Talent Prize nel 2020. La direzione artistica ha selezionato anche il miglior progetto indipendente curato per l'I.C.S. PRIZE che avrà la possibilità di esporre gratuitamente le opere in una personale a Paratissima 2020. Il progetto è “Inatteso – Paesaggi mentali, personali, artistici. Un unico paesaggio” di Angelica Freddi, Alberto Gambale, Francesca Lupo, Lilli Maraschino, Enzo Massa Micon, Silvia Musumarra, Simonetta Pedicillo e Jimmy Rivoltella, a cura di Daniela Grivon, Luciano Seghesio.

Per il PREMIO ART PRODUCTION gli artisti selezionati (Val Catto, Nicola Lorusso, Jeremy Magniez, analogueresistance) sono entrati a far parte del progetto Art Production, il centro di produzione indipendente per artisti emergenti che promuove alcuni tra i migliori artisti ospitati da Paratissima nelle varie edizioni della manifestazione. Con il PREMIO G@P PROJECT la galleria con il miglior progetto espositivo, ADA – Art Advisor, parteciperà gratuitamente a G@P Torino 2020.

Con il PREMIO PH.OCUS il miglior progetto espositivo della sezione fotografica di questa edizione di Saggion-Paganello parteciperà gratuitamente all’edizione 2020. Il PREMIO ARTDDICTION assegna al vincitore assoluto del contest "Artddiction", realizzato in collaborazione con OSA – Opera Sociale Avventista, un compenso pari a 1.500 euro. L’artista vincitore è Davide Stasino.