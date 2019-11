Anziana morta cadendo su un tombino, l'autopsia non chiude il caso

E' morta in seguito a un politrauma, Edda Basso, l'87enne deceduta venerdì 25 ottobre all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino dopo essere inciampata in un tombino in corso Brescia all'angolo con via Alessandria. E' quanto emerge dall'autopsia effettuata oggi dal medico legale Mario Abrate.

Per capire se la donna è caduta a seguito di un malore sono necessari ulteriori accertamenti. Sull'accaduto, il magistrato Santoriello ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo. L'anziana era uscita da un negozio di coppe e medaglie gestito dal figlio e stava tornando a casa, un appartamento in corso Vercelli, quando è inciampata, mentre attraversava sulle strisce pedonali, in un tombino gestito da Fastweb.

A dare l'allarme erano stati alcuni passanti che l'avevano vista svenuta, con una profonda ferita alla testa e avevano chiamato la polizia municipale.