Avio Aero racconta il mondo del volo

Nel weekend in cui il Politecnico di Torino regala alla città di Torino un festival che mette al centro il bello della buona tecnologia, Avio Aero dal 8 al 10 novembre introdurrà i più curiosi al mondo del volo.

In occasione del Festival della Tecnologia Avio Aero allestisce un padiglione dedicato al mondo del volo con allestimenti e laboratori didattici. Quest’ultimi porranno studenti, bambini e famiglie di fronte a particolari quesiti: come funziona un motore aeronautico? Come immagini l’aereo del futuro? Le nuove frontiere della tecnologia aeronautica: conosci l’additive manufacturing?

Inoltre, chi invece fosse particolarmente interessato ad approfondire il tema della Stampa 3D metallica, nella giornata di venerdì 8 novembre potrà visitare il Turin Additive Lab (TAL), il laboratorio congiunto di Avio Aero e Politecnico di Torino e dedicato a studi e ricerche in tema di Additive Manufacturing che aprirà le sue porte in occasione dell’iniziativa della Regione Piemonte “Fabbriche Aperte”.

I visitatori potranno vedere con i loro occhi i componenti aeronautici che prendono forma dalle polveri di leghe metalliche.