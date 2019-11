Carabinieri travestiti da studenti e operai contro lo spaccio, preso pusher in stazione

I Carabinieri della Compagnia di Venaria hanno arrestato tre persone per spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

Lunedi scorso, alle 19, alla stazione ferroviaria di San Maurizio, i carabinieri hanno individuato un ventunenne italiano aggirarsi tra i binari e in chiaro atteggiamento d’attesa, senza salire su nessun treno in transito.

I militari hanno finto di essere studenti e operai in attesa del treno e hanno seguito il giovane che, in un sottopassaggio, poco distante dalla stazione ferroviaria, ha incontrato una coppia, entrambi italiani, di 36 e 23 anni.

Il pusher ha consegnato ai due 10 dosi di cocaina che la ragazza ha nascosto nello zaino del fidanzato. I carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato la coppia prima che salisse su un treno mentre il pusher è stato fermato in bar vicino alla Stazione ferroviaria. Tutti e tre sono stati arrestati per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo le perquisizioni personali, il pusher è stato trovato in possesso di un “credit card knife”, coltello a serramanico con lama di 8 cm a forma di carta di credito, abilmente occultata in un porta tessere.



Su disposizione della Procura di Ivrea, i due uomini sono stati tradotti presso la casa circondariale e la ragazza agli arresti domiciliari.