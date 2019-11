Monopattino investe un pedone in corso Giulio Cesare: erano entrambi sul marciapiede

Alla fine, dopo tanto discutere, è arrivato il primo "incidente" che ha visto un pedone investito da un monopattino. Per fortuna niente di grave, ma l'episodio ha già riacceso le polemiche politiche sull'uso corretto dei monopattini elettrici.

L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 13.45 in corso Giulio Cesare, all'altezza del civico 97. Sia il monopattino sia la signora investita si trovavano sul marciapiede. La vittima è una moldava di 56 anni che percorreva la strada in direzione esterno città, mentre il monopattino viaggiava in direzione opposta. La donna è stata trasportata in codice verde al Pronto Soccorso dell'Ospedale san Giovanni Bosco ma, lì giunta, ha rifiutato le cure.

"Assurdo non è che ci sia stato un incidente, cosa che purtroppo era preventivabile - ha subito commentato Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega al Comune di Torino - ma che l’amministrazione di Torino non abbia previsto una possibilità così plausibile e abbia incentivato e promosso un uso deregolamentato dei monopattini".

"In questo modo Appendino e i suoi assessori hanno esposto i cittadini non soltanto al rischio di multe ma anche a quello di trovarsi a dover affrontare un sinistro stradale senza avere dalla propria alcun tipo di regolamento per il mezzo che stanno guidando. Senza parlare poi del rischio per i pedoni. Oltre alle campagne social, Appendino non ha lavorato per fare sì che questi mezzi non diventassero un rischio per i torinesi".

"Il sindaco Appendino deve dimettersi e il Comune di Torino dovrebbe risarcire la donna infortunata". Non ha dubbi la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, intervenendo sul l'incidente che ha coinvolto a Torino una signora di 56 anni, investita da un monopattino elettrico. "Da quanto abbiamo appreso la signora non ha fortunatamente riportato ferite gravi, ma questo non alleggerisce le responsabilità politiche del sindaco Appendino", prosegue Montaruli.

"Quanto tempo passerà prima che qualche altro pedone faccia le spese di questo far west di monopattini elettrici senza regole? Non ci resta che rinnovare il nostro invito al sindaco Appendino: si dimetta per il bene dei torinesi. Questa città merita di più".