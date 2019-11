Coldiretti al Castello di Moncalieri, festa per 15 mila

Tre giorni di festa e 15 mila partecipanti per “Coldiretti al Castello”, il villaggio territoriale del miglior cibo made in Italy andato in scena nel weekend appena trascorso a Moncalieri.

In tantissimi hanno approfittato delle numerose attività, organizzate all’interno della Residenza Sabauda Patrimonio dell’Umanità Unesco, per conoscere la buona agricoltura: mercato a km 0, cibo di strada, cucina degli agrichef, laboratori di degustazione, fattoria degli animali, sheepdog, mostre ed esposizioni, spesa sospesa e molto altro ancora.



Molto partecipati anche i convegni sull’agricoltura sociale, a cui ha preso parte anche l’Assessore Regionale alla Sanità Luigi Icardi, e sui cambiamenti climatici, animato e moderato dalla band emergente Eugenio in Via Di Gioia. E nella giornata di ieri, Coldiretti Torino ha celebrato la Giornata provinciale del Ringraziamento 2019.



“La scommessa di unire gusto, bellezza e comunità è stata vinta. Moncalieri è pronta a rilanciare antiche e nuove vocazioni e il villaggio del buon cibo italiano merita una seconda edizione” il commento del sindaco Paolo Montagna



L’evento è stato organizzato da Coldiretti Torino, Coldiretti Piemonte, Città di Moncalieri e 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”, con il contributo della Camera di commercio di Torino.

Nella giornata di ieri a Coldiretti al Castello Reale di Moncalieri i volontari di Fa bene hanno raccolto complessivamente 564 chilogrammi di cibo. Spesa Sospesa a Moncalieri ha avuto successo. Nel mercato a chilometri zero del Castello Reale di Moncalieri si è replicata l’iniziativa lanciata in anteprima da Coldiretti e Campagna Amica, assieme a S-nodi Caritas, al Villaggio #stocoicontadini, ai Giardini Reali Superiori di Torino nel giugno scorso, sull’esempio del progetto Fa bene

A Moncalieri, in tutto sono stati raccolti 564 chilogrammi di cibo per realtà torinesi: 203 chilogrammi da donazioni di cittadini partecipanti all'evento e 361 chilogrammi da donazioni di Coldiretti, da produttori e dalla Spesa sospesa. Il cibo raccolto è stato destinato ad alcune realtà moncalieresi: il Centro di Accoglienza della Parrocchia San Luca, la Casa Accoglienza Mamma-Bambino Crescere Insieme, la Casa Farinelli per famiglie in emergenza abitativa e la Locanda nel Parco per la preparazione di pasti quotidiani.