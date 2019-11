Buffon e Chiellini scendono in campo al fianco degli Insuperabili

Scariche di adrenalina nelle immagini in cui si alternano Giorgio Chiellini e Gigi Buffon, ma anche Cristiana Girelli e i giovani Fabio e Beatrice. I testimonial e gli atleti della grande famiglia di Insuperabili scendono in campo per mostrare la nuova divisa della squadra di Insuperabili Onlus Reset Academy che nella scorsa stagione ha vinto il primo storico scudetto nel campionato di Quarta Categoria.

Nel frattempo sono arrivate tante novità. Negli ultimi mesi, dopo quel successo, i ragazzi sono stati premiati a Montecitorio assieme al fondatore Davide Leonardi. La Figc ha quindi presentato un protocollo d’intesa per la nascita di una divisione dedicata al calcio paralimpico. E infine Puma ha creato le splendide maglie della nuova stagione.

Sono le divise che Chiellini e gli altri campioni indossano nello spot girato da Ferrafilm per lo sponsor tecnico. Immagini contraddistinte dallo slogan “Tutti insieme”. Con questo hashtag, che intanto imperversa in rete, si rinnova la sfida di Insuperabili nel segno delle maglie azzurre, con tanto di tricolore sul petto, e con una totale condivisione del progetto Insuperabili, da nord a sud, in tutte le sedi italiane.

Perché "il calcio si gioca #TuttiInsieme, senza distinzione alcuna, che sia di pelle, genere, età o abilità".