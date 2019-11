addobaTO2019, il flas mob di Natale

Il Tavolo di Progettazione civica e l'assessorato all'Ambiente della Città di Torino, in collaborazione con il Coordinamento civico Torino invitano tutti i cittadini a organizzare un momento collettivo, domenica 8 dicembre alle ore 14,30, in tutta la città, per interpretare il Natale e l'addobbo attraverso un'idea di riuso.

I cittadini sono invitati a scrivere all'indirizzo: progettazionecivica.to@comune.torino.it per indicare entro il 4 dicembre il luogo (giardino, piazza, portico, scuola...) in cui vorranno organizzare il flash mob e per avere informazioni dettagliate. Via libera alla creatività, dunque, con materiali di recupero e asticelle di legno (come quelle delle cassette della frutta), chiodini e tante palline per creare originali addobbi.

I partecipanti dovranno poi fotografare l'albero e pubblicarlo sui social con l'hashtag #addobaTo2019, indicando il luogo del proprio flash mob.

Un modo collettivo di condividere, su iniziativa spontanea dei cittadini, il Natale: tutti possono aderire con poco e creare un senso di comunità.

È possibile visitare la pagina Facebook di #addobbaTO per trarre ispirazione dagli addobbi realizzati nella precedente edizione e per segnalare lo spazio scelto per creare il proprio addobbo.