Prende fuoco il tetto in paglia di una casa a Cumiana, diverse squadre dei pompieri in azione fino alle 4 di notte

Intensa notte di lavoro quella che si è appena conclusa per i Vigili del Fuoco. L’intervento più importante è stato quello effettuato a Cumiana, in via Oreglia, nella borgata Vola, per l’incendio del tetto in paglia di una casa.

A dare l’allarme è stata una collega che si trovava a casa di amici nella zona, vedendo le fiamme che si levavano alte in cielo. L’intervento dei pompieri, che hanno impegnato diverse squadre per riuscire a domare il rogo, si è concluso solo dopo le 4 di stanotte. Per fortuna non si registrano feriti o intossicati.

Vigili del Fuoco in azione anche a seguito di un incidente stradale avvenuto a Rocca Canavese, frazione Remondato. Una ragazza è finita in un fossato con la sua auto, venendo soccorsa e poi traportata dall’elisoccorso del 118 al Cto di Torino. Infine, quando si erano già levate le prime luci dell’alba, i pompieri sono intervenuti per l’incendio di un camper avvenuto in corso Novara all’angolo con Corso Regio Parco.

Sul luogo una squadra più l’autobotte. Ancora da chiarire le ragioni che hanno provocato le fiamme.